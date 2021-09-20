Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış, çarşamba ve perşembe günü yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

SALI GÜNÜ 20 İLDE YAĞMUR

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; salı günü başta İstanbul olmak üzere toplam 20 ilde yağmur etkili olacak. Salı günü yağmur beklenen iller şöyle;

"İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin."

ÇARŞAMBA GÜNÜ 40 KENTTE YAĞIŞ VAR

Haritaya göre; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzincan, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü sağanak yağmur görülecek.

PERŞEMBE GÜNÜ YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YAĞMURA TESLİM OLACAK

Perşembe günü ise tam 58 kentte sağanak yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü yağmur beklenen iller şöyle;

"İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum"