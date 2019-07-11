Şemsek cenazeye katıldı

Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 67 yaşında ki Mehmet Özdoğan hayatını kaybetti.

İlçe eşrafından Sıtkı Özdoğan’ın oğlu, Metin, Çetin, Soner ve Songül’ün ağabeyleri Mehmet Özdoğan için Ulucami’de öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum eski Milletvekili Muharrem Şemsek, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem Şemsek ve cenaze törenine katılanlar, aile yakınlarına baş sağlığı dileyerek, merhum Mehmet Özdoğan için dua etti.

Mehmet Özdoğan için, merhum Alparslan Türkeş adına cenaze törenine çelenk gönderildi.

EMİNE ŞAVLUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Boğazkale Emirler köyünden hayatını kaybeden Emine Şavluk, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Merhum Dursun Şavluk'un eşi, Murat Şavluk'un annesi, Fikret Atik'in kayın validesi, Bünyamin Atik'in halası Emine Şavluk için Ulu Cami'de öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Emine Şavluk Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.(Haber Merkezi)