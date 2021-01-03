Semra Şahin TEMA Merkez İlçe Sorumlusu

Bugün ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirten Semra Şahin, büyük sorumluluk duygusuyla, Merkez İlçe’de başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek için en üst düzeyde çaba harcayacağını söyledi.

İl Temsilciliği ile uyum içinde çalışacaklarını vurgulayan Şahin, “Öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

Semra Şahin, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını yürüteceklerini, verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalıacaklarını, ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)