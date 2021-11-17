Semra Şahin TEMA Çorum Temsilcisi oldu

TEMA Vakfı Çorum İl Temsilcisi Tuğrul Yıldırım, gönüllü olarak yürüttüğü görevini Semra Şahin’e devretti. TEMA Vakfı’nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten yeni İl Temsilcisi Semra Şahin, “Bugün ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı ilimizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilimizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarınının korunmasına dair bilinci geliştirmek için tüm çalışmaları gönüllü ekibimle birlikte sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Çorum İl Temsilciliği ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışıyor. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıyor. (Haber Merkezi)

