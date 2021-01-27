Semra Demirer, Ali Koç ve Mesut Özil’le birlikte

Kayserispor’a 17 yaşındaki kaleci Doğan’ı kazandıran spor eğitimcisi olarak tanınan Semra Demirer, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, Türk sporuna yıllardır hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Semra Demirer, “Memleketim Çorum’un takımına da elimden gelen katkıyı vermek isterim” diye konuştu. (Haber Merkezi)