Semra Demirer, Ali Koç ve Mesut Özil’le birlikte
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi, Kayserispor’un Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı, hemşehrimiz Semra Demirer, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe’nin yeni transferi, dünya yıldızı Mesut Özil’le Pazartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi anı fotoğrafı çektirdi.
Güncel 27.01.2021, 22:46
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Kayserispor’a 17 yaşındaki kaleci Doğan’ı kazandıran spor eğitimcisi olarak tanınan Semra Demirer, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, Türk sporuna yıllardır hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Semra Demirer, “Memleketim Çorum’un takımına da elimden gelen katkıyı vermek isterim” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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