Şellale’nin sahibi Arif Mertek, amcası İsmail Mertek’i kaybetti
Şellale Cafe-Pastaneleri’nin sahibi Arif Mertek ile Abdulkadir Mertek’in amcaları İsmail Mertek (85) çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 09.01.2022, 15:45
57
Ünlü Hakverdi Pastanesi’nin sahiplerinden, Çorum’un önceki “Yılın Ahilerinden”, merhum Hafız Ali Mertek’in kardeşi İsmail Mertek’in cenazesi, Cumartesi günü saat 14.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|33
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|27
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11