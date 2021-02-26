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Selime Turay vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmiş dönem il yöneticilerinden Fatma Turay Akteke'nin annesi Selime Turay vefat etti.

Güncel 26.02.2021, 20:01
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Selime Turay vefat etti

Merhumenin cenazesi saat 10.00'da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra Osmancık - Çampınar Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi) 
 

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