Selime Turay vefat etti
Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmiş dönem il yöneticilerinden Fatma Turay Akteke'nin annesi Selime Turay vefat etti.
Güncel 26.02.2021, 20:01
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Merhumenin cenazesi saat 10.00'da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra Osmancık - Çampınar Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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