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Selim Aydın güven tazeledi

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin 7. Olağan genel kurulu Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapıldı. Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın tek liste halinde girdiği kongrede güven tazeledi.

Güncel 14.11.2021, 19:15
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Selim Aydın güven tazeledi

Genel kurulda divan başkanlığını Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök yaparken divan üyeliklerini ise Türk Yerel Hizmet Sen İl Temsilcisi Vedat Kayalı, Türk İmar Sen İl Temsilcisi Adem Kuyucak yaptı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda üyelere seslenen Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın: “Sizlere söz verdiği gibi ilimizde yetkiyi alarak; mazisi ve mücadelesi çile, baskı, mobbing, olan bir durumu başarı hikayesine çevirdik. Ve ülkemizde iki il yetkisini alan şubeden biri olduk. Bu şartlarda kazanılan her türlü başarı fazlasıyla övgüye layıktır. Şube yönetim kurullarımız, ilçe yönetim kurullarımız, iş yeri temsilcilerimiz sahalarda bir zamanlar kurt yalnızlığıyla mücadele etmiş ama Rabbimize hamd olsun ki sonu zafer ile taçlandırmıştır” dedi.

“AHLAKIN VE VİCDANIN ZULME 
DİKLENEN GÜR SESİ OLDUNUZ”
Üyelere seslenerek ahlakın ve vicdanen zulme diklenenlerin gür sesi olduklarını vurgulayan Aydın, “Baskılara ve tehditlere boyun eğmeyen, menfaatleri için mevzi almayan, geleceğine sahip çıkan, hak ve adalet mücadelemizde bizden desteğini esirgemeyen bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sizler, ahlakın ve vicdanın zulme diklenen gür sesi oldunuz. Hakkı üstün tutma mücadelemize, duruşunuzla ve cesaretinizle ortak oldunuz. Çorum'da herkes bilmelidir ki; Türk Eğitim-Sen tüm teşkilatlarıyla birlikte; bir sendikanın neyi yapması gerekiyorsa hepsini fazlasıyla yapmıştır. Kimse diyemez ki: Türk Eğitim-Sen bizim meselemize kulak asmadı, görmezden geldi. Şubemize, ilçe temsilciliklerimize her ulaşan soruna gerekli müdahaleleri yaptık: sonucu menfi veya müspetti ama sorunlarla uğraştık, sorunlarla boğuştuk. Tek bir üyemizi dahi yalnız bırakmadık. Zaferle değil sefere yükümlü olduğumuzun bilinciyle; adaletin tesisi için hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık.Dediğimiz gibi; alnımız ak, başımız dik. Müsterihiz her konuda. Bu hususta tevazu göstermeyeceğiz. Çünkü sahiplenme hakki, pratiği yapanındır gerçekliğine inanıyoruz” diye konuştu.


“TÜRKİYE SEVDASININ ATEŞİ 
BİZLERİ CANLI VE DİRİ TUTTU”
Sendikal mücadele ve eğitim çalışanlarının hak kazanım noktasında bir tane ciddi tavır ortaya koyamayanların, utanmaz bir eda ile hak kazanımlarını sahiplenici tavır takındığını ve bunu eğitim çalışanlarının unutmayacağını belirten Aydın konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Eğitim çalışanlarının sesine kulak tıkayarak sendikacılık yapmaya çalışanlar baskıyı, tehdit etmeyi, makam ve mevki vaat ederek üye kazanmaya çalışanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, boşunadır. Takke düştü kel göründü. Sonbaharınız başladı. Yorgunluk, Türk kültür tarihinde mücadele edenler için yol azığı kabul edilir. Bizler yorgunluklarımızda rahmet ve güç bulan bir sendikayız. Evet yorgunluklarımız da oldu. Belki eksiklerimiz de oldu. Ama mücadele azmimizi asla yitirmedik. Her dem gönlümüzde ve yüreğimizde taşıdığımız Türkiye sevdasının ateşi bizleri canlı ve diri tutmaya yetti. Türk Eğitim-Sen ve onun kutlu mücadelesi büyük bir inancın, büyük bir mefkureye bağlılığın sendikal izdüşümüdür. Türk milletinin bütün ulvi ve yüce değerlerini sendikal mücadelemize katarak her adım ve tavrımızı bu ölçülerde yapmanın derdine düştük.


Mülkte adalet, kamuda liyakat ve Türk Devletine sadakat hizmet parolasının bayraktarı olan sendikamız Çorum yerelinde ve Türkiye genelinde hizmet sendikacılığında lokomotif olma görevini başarıyla sürdürmektedir.Her durumu çıkarları için kullananlara fırsat vermeme gayretimizi hep sürdüreceğiz. Hak haklının oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. "Bizim İlkemiz, Önce Ülkemiz" diyerek inandığı değerler adına mücadelesine devam eden, bu mücadelemizde bizlere güç veren Büyük Türk Eğitim-Sen ailesine Eğitim Çalışanı arkadaşlarımıza selam olsun” 
Her üyelerinin derdini kendilerine dert edindiklerini, Türk Eğitim-Sen’in yalan, hile ile yandaş güç kazanacağını, doğruluk ile hakikat ile kaybetmeyi bilenlerin sendikası olduğunu, bir sevda olan Türk Eğitim Sen’in vatan, bayrak, tek dil ve üniter yapı olduğunu dile getiren Selim Aydın, vefatının 83. Yılında büyük Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceklerine söz verdiklerini açıkladı. 
Aydın, Covid-19 salgını sürecinde kaybettikleri eğitim çalışanlarını da rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir, gider ve bilançonun okunmasının ardından seçimlere geçildi. Buna göre tek liste ile yapılan setimde Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Selim Aydın, Musa Gökçer Öğünç, Oğuzhan Akbulut, Murat Tezcan, Sinan Mol ve Mustafa Kahraman’dan; Denetleme Kurulu Dursun Ali Köse, Mehmet Canbakan, Vedat Kara, Yalçın Ağcagil ve İlhan Temur’dan; Disiplin Kurulu İsmail Deli, Mustafa Yıldırım, İrfan Çam, Esra Madan Ünal ve Ayşe Karaer’den oluşurken, üst kurul delegeliğine ise Selim Aydın, Oğuzhan Akbulut, Mustafa Potuk ve Ali Karslı seçildi.
(Volkan SINAYUÇ)

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