Selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in son sözleri yürek burktu

Ankara’da etkili olan sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, hayatını kaybetti. Yiğit için öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Tekin Bingöl, Levent Gök, Bülent Tezcan ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Yiğit'in cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN KURTULAMAYACAĞIM'

Öte yandan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkanı Atakan Yılmaz, Yiğit'in, engelli çocukların eğitim aldığı bir okulda çalıştığını belirterek, "Küçük bir çocuğu evine bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor ve sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor ve yardım talep ediyor. Ama olayın şiddetlenmesiyle birlikte patronunu tekrar arayıp 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' diyor. Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama-kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiye göre araba selde savrulurken son anda arabadan kendisini dışarı atmış. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Ama maalesef kurtulamıyor" dedi