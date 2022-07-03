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Selde can veren Busenur, sel kurbanı İlkay’ın da akrabası

Ankara’da 4 gün gün önce yaşanan sağanak yağış sonrası oluşan sel Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireye dolmuş ve 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kalarak can vermişti.

Güncel 03.07.2022, 17:35
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Selde can veren Busenur, sel kurbanı İlkay’ın da akrabası

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, selde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Busenur ile 11 Haziran 2022 günü aniden bastıran sağanak sonucu Ankara Altındağ’da sel sularına kapılan Çorumlu servis şoförü CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in (27) de akrabası olduğunu açıkladı.
BUSENUR EVDE MAHSUR KALDI
Ankara'da 4 gün önce yoğun yağış yine sele neden olurken, oldu. Keçiören, Yenimahalle, Ostim ve İvedik bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Caddeler ve yollar göle dönerken, bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sağanak yağış sonrası oluşan sel bir kez daha can kaybına neden oldu. Keçiören'de sel suyunun bastığı evde mahsur kalan genç bir kız hayatını kaybetti.
İLKAY YİĞİT İLE AKRABA
Keçiören'de yağış nedeniyle oluşan sel suyu İncirli'de bir apartmanın zemin kat dairesini bastı. Evde bulunan genç bir kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler suyun tahliyesine başladı. Aynı anda balık adamlar da evde mahsur kadının kurtarılması için çalışma başlattı. Uzun bir çalışmanın ardından balık adamlar genç kadına ulaştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 21 yaşındaki Busenur Doğanay kurtarılamadı. Busenur’un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren yakınlarına bölgede bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.
YARDIM İSTEMİŞ
Öte yandan Busenur’un düğmesi kopan elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalandığı, sel sırasında yardım çağrısı yaptığı, annesini arayarak kapıyı açamadığını ve boğazına kadar suyun geldiğini söylediği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Busenur Doğanay Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda kişi katıldı. Anne Figen Y., kızının tabutu başında, “Beni bırakıp gidecek misin sen?” diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Busenur Doğanay'ın babası Hüseyin Doğanay da cenazeye katılarak taziyeleri kabul etti. Busenur Doğanay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(Haber Merkezi - İHA)
 

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