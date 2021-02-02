Selçuk: “İlkokullar 1 Mart’ta açılacak”

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı bulunan okulların açılması için yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak eğitimdeki yeni durumu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat’ta açılması kararı aldıklarını, vakalarda olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verileceğini bildirdi.

ERODOĞAN DUYURDU

Milyonların merakla beklediği okullarda yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kabinemizin bugünkü toplantısında da bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak, okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim - öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu söylemek zorundayım. Bizim için Covid-19 hepsinden çok daha tehlikeli, çok daha Allah muhafaza önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz.

Onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek. Yine vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile ilgili takvimi başlatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

SELÇUK: “İLKOKULLAR 1 MART’TA AÇILACAK”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler” dedi.

Okulları yüz yüze eğitime açabilmek yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “Tüm çabamız, gayretimiz çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için, tabii ki, sağlıkla ve güvenle. ‘Sağlık açısından bir risk varsa, orada biz olmayız’ demiştik, aynı noktadayız. Her gün, bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye’deki bilimsel verileri, raporları gözden geçiriyoruz. Büyük bir ekip, verilerin akışını uygulamalarla ilişkilendiriyor. İl il ayrıntılı veriler takip ediliyor. Bilim kurulunun ortaya koyduğu görüşler dikkatle değerlendiriliyor. Fiziksel ve ruhsal sağlık verileri, psiko-sosyal veriler, akademik ölçme değerlendirme verileri karşılaştırmalı olarak dikkate alınıyor” şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitime başlandığı ilk günden bu yana EBA platformu üzerinden yoğun bir performans sergilediklerini belirterek bugüne kadar 10 bin ders videosunun yayınlandığını kaydeden Selçuk, daha önce takvimde belirtildiği gibi 15 Şubat’ta eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılının başlayacağını, köy okulları ve anaokullarında yüzyüze eğitimi 15 Şubat’ta başlatacaklarını, salgının seyrine göre de geri kapanabileceğini bildirdi.

“1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık” diye konuşan Bakan Selçuk, ayrıca 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitimin 1 Mart’ta başlayacağını, ilkokul öğrencilerinin eğitime yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edeceğini, aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okul ve sınıflarının kapılarını açacağını, lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının da Mart ayı içinde yüzyüze gerçekleşeceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)