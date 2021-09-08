Selçuk Caddesi’nde önce alt yapı sonra asfalt 

Çorum Belediyesi, Buhara Mahallesinin önemli caddelerinden olan Selçuk Caddesi’nde asfalt çalışması yapıyor. Daha önce eskiyen yağmur suyu hattı borularını yenileyen Belediye ekipleri, caddenin altyapı çalışmasını tamamlayıp asfalt çalışmalarına başladı. Uzunluğu 400 metre, genişliği ise 11 metre olan bu caddeye toplamda 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Asfalt serimi ardından trafiğe açılacak olan bu cadde, vatandaşların hizmetine sunulacak.