Selçuk Caddesi'ne 250 metre kanalizasyon

Üst yapıda yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle Çorum’a kimlik kazandıran Çorum Belediyesi, alt yapı hizmetlerine yaptığı yatırımlarla da Çorum’u daha yaşanılabilir bir şehir haline getiriyor. Alt yapıda önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aşırı yağışlarda kotu düşük bölgelerdeki sel ve su baskınlarını, kanalizasyondan geri tepmeleri en aza indirmek için son dönemde Mimarsinan, Gülabibey, Buharaevler, Kale ve Ulukavak mahallelerimizde yağmur suyu hatları döşedik. Şehrimizin muhtelif noktalarında eskimiş, işlevini kaybetmiş atık su hatlarında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da imara açılan bölgelerde ve kanalizasyon hattının yetersiz kaldığı noktalarda yeni hat döşeme çalışmaları yapıyoruz. Selçuk Caddesi takviye atık su hattı döşemesi yaptığımız caddelerimizden birisi. 250 metre uzunluğunda 200mm çapında atık su hattı döşeme çalışmalarımız Selçuk Caddemizde devam ediyor” dedi.

600 METRE DE İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR

Selçuk Caddesinde devam eden atık su hattı çalışmalarına ek olarak 600 metre uzunluğunda da 110mm polietilen boru kullanılarak içme suyu hattı döşendiğini belirten Başkan Aşgın, “BU çalışmalar devam ederken ileriye dönük yapılaşma hesaplanıyor ve parsellere parsel bağlantıları bırakılıyor. Bu sayede asfalt tekrardan parsel bağlantısı için kazılmayacak ve yoldan tasarruf edilmiş olacak” diye konuştu.



