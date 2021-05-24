Selamet’ten Gazze çağrısı

Selamet Derneği tarafından yapılan açıklamada İsrail devletinin Kadir Gecesi öncesi Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılarda 200’ün üzerinde kişinin şehit olduğu ve yüzlerce kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle yüzbinlerce insanın evlerini terketmek zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada; “Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'e ve Mescidi Aksa'ya yönelik saldırılarda Filistin'li kardeşlerimizin yanında olabilmek adına, onlara Türkiye’den Çorum’dan kardeş eli uzatmak adına tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz.



Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Filistin Gazze acil yardım adı altında bağışcılarımızın yapmış oldukları bağışları geçtiğimiz günlerde Gazze'de dağıttık. Gerçekten oradaki kardeşlerimiz çok mağdur durumdalar ve bizden destek bekliyorlar” denildi.

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak açılan banka hesap numaralarına bütün hayırsever Çorumlularından destek beklendiği belirtilen açıklamada bağışların online yapılabileceği vurgulanarak; “Gelin işgalci israil'in bombardımanlarına direnen Gazze için umut olalım, yaraları birlikte saralım. Kardeş gibi tut elinden Gazze'nin Çorum” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

