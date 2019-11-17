Selamet Örgel, toprağa verildi

CHP eski Belediye Meclisi Üyesi, Gazeteci Sadık Örgel’in ve Dost Radyo Sahibi Şahin Örgel’in amcaoğlu, CHP’nin emektarlarından Selamet Örgel, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Selamet Örgel’in cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Çorum Merkez Çayhatap Köyü’ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verildi.

Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verilen Selamet Örgel’in cenaze törenine yoğun bir katılım vardı.

Cenazeye; CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, il ve merkez ilçe yönetimi, eski il başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, sendika başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda partili ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Mehmet DALAR)

