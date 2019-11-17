Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105380
ALTIN
270.975
DOLAR
5.7403
STERLİN
7.4201
EURO
6.3404

Selamet Örgel, toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün eski yöneticilerinden Selamet Õrgel (72) son yolculuğuna uğurlandı.

Selamet Örgel, toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün eski yöneticilerinden Selamet Õrgel (72) son yolculuğuna uğurlandı.

17 Kasım 2019 Pazar 18:27
Selamet Örgel, toprağa verildi

CHP eski Belediye Meclisi Üyesi, Gazeteci Sadık Örgel’in ve Dost Radyo Sahibi Şahin Örgel’in amcaoğlu, CHP’nin emektarlarından Selamet Örgel, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Selamet Örgel’in cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Çorum Merkez Çayhatap Köyü’ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verildi.

Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verilen Selamet Örgel’in cenaze törenine yoğun bir katılım vardı.

Cenazeye; CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, il ve merkez ilçe yönetimi, eski il başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, sendika başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda partili ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Mehmet DALAR)
 

İlgili Haberler
“Çorum esnafımızın her zaman yanındayız”
“Çorum esnafımızın her zaman yanındayız”
Fuar’daki konuk ülkelere Çorum tanıtımı
Fuar’daki konuk ülkelere Çorum tanıtımı
Gagavuzya-Çorum arasında kardeşlik ve işbirliği arayışı
Gagavuzya-Çorum arasında kardeşlik ve işbirliği arayışı
“Baş ağrılarında gerilim ilk sırada”
“Baş ağrılarında gerilim ilk sırada”
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
İş kazasında yaralandılar
İş kazasında yaralandılar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim