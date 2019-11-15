Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105380
ALTIN
270.455
DOLAR
5.7398
STERLİN
7.4051
EURO
6.3393

Selamet Örgel hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü’nün eski yöneticilerinden Selamet Örget (72) vefat etti.

Selamet Örgel hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü’nün eski yöneticilerinden Selamet Örget (72) vefat etti.

15 Kasım 2019 Cuma 18:43
Selamet Örgel hayatını kaybetti

Gazeteci Sadık Örgel’in ve Dost Radyo Sahibi Şahin Örgel’in amcaoğlu, CHP’nin emektarlarından Selamet Örgel, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Selamet Örgel’in cenazesi, yarın (16 Kasım 2019 Cumartesi) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Çorum Merkez Çayhatap Köyü’ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Çamlık Caddesi’nde araçlara zarar verdiler
Çamlık Caddesi’nde araçlara zarar verdiler
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı
Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı
Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı
Meslek lisesi öğrencilerine “Etkili Sunum Teknikleri” eğitimi
Meslek lisesi öğrencilerine “Etkili Sunum Teknikleri” eğitimi
“Türkiye’de Damascus bıçağı yapan 7-8 ustadan birisiyim”
“Türkiye’de Damascus bıçağı yapan 7-8 ustadan birisiyim”
Melet Köprüsü tamamlandı
Melet Köprüsü tamamlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim