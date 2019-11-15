Selamet Örgel hayatını kaybetti

Gazeteci Sadık Örgel’in ve Dost Radyo Sahibi Şahin Örgel’in amcaoğlu, CHP’nin emektarlarından Selamet Örgel, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Selamet Örgel’in cenazesi, yarın (16 Kasım 2019 Cumartesi) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Çorum Merkez Çayhatap Köyü’ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)