Selamet Derneği’nden Ramazan değerlendirmesi

Koronavirüs salgını dolayısıyla mağduriyet yaşayan ve bu süreçten dolayı etkilenen, işsiz kalan yeni bir kitle oluştuğunun belirtildiği açıklamada, Dernek olarak Ramazan ayını beklemeden faaliyetleri öne alarak ilk olarak bu kesime 24 Mart Salı gününden itibaren el uzatıldığı ifade edildi.

Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere iyilik kolilerinin ulaştırılmaya devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, Çorum Merkez ve Sungurlu’da toplamda 500 adet İyilik Kolisi dağıtıldığı ayrıca Sungurlu’da 2 aileye yeni yaşam alanı oluşturulduğu anlatıldı.

Dernek olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların da düşünerek Fatih Unlu mamullerde 'Askıda Ekmek' uygulaması başlatıldığının anlatıldığı açıklamada, Hayırsever vatandaşlar bu uygulamaya destek vermeye davet edildi.

Ülkenin salgın hastalıktan, her türlü felaketten korunması için sadaka ve şifa niyetiyle Afrika’da 21 adet kurban kesildiği ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığının kaydedildiği açıklamada, Kurban kesimlerinin hâlâ devam ettiği belirtildi.

Ramazan ayında merkezde 100, Sungurlu’da 50 yetim çocuğa kıyafet, oyuncak dağıtımı yapıldığının anlatıldığı açıklamada şöyle denildi: “Çorum il temsilciliği olarak bu zor süreçte yaptıkları bağışlarla bizlere büyük destek veren, alan el ile veren eli buluşturmamızı sağlayan tüm bağışçılarımıza, hayırsever Çorum'lu hemşerilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkürler ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin.”(Haber Merkezi)