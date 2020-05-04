Selamet Derneği’nden KADER’e destek

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği ziyaret edilerek, üyeler için destekte bulunuldu. Dernek imkanları doğrultusunda yardımda bulunulduğunun dile getirildiği açıklamada Dernek Başkanı Bekir Şahin’e de çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.