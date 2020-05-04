Selamed Derneği’nden yapılan açıklamada, “Cenabı Hakk'tan tüm hastalarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını niyaz ederiz” denildi. (Haber Merkezi)
Selamet Derneği’nden KADER’e destek
Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği ziyaret edilerek, üyeler için destekte bulunuldu. Dernek imkanları doğrultusunda yardımda bulunulduğunun dile getirildiği açıklamada Dernek Başkanı Bekir Şahin’e de çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:36