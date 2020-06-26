Selamet Derneği’nden elektrikli bisiklet

Dernek tarafından yapılan açıklamada Abdullah Karakuş’un, bundan sonra dışarıya annesiyle birlikte çıkabileceği ve hastaneye fizik tedaviye gidebileceği dile getirildi. Selamet Derneğinin yaptığı açıklamada, “Bu elektrikli bisikletin alınmasında büyük katkı sağlayan Fransa'da yaşayan gurbetçi hemşehrimiz Hıdır Ekinci başta olmak üzere isimsiz kahramanlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin” denildi.(Haber Merkezi)