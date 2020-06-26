Selamet Derneği’nden elektrikli bisiklet
Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği, 10 yaşından beri kas hastalığı olan Abdullah Karakuş'a ihtiyacı olan elektrikli bisikleti hediye etti.
Güncel 26.06.2020, 18:53
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Dernek tarafından yapılan açıklamada Abdullah Karakuş’un, bundan sonra dışarıya annesiyle birlikte çıkabileceği ve hastaneye fizik tedaviye gidebileceği dile getirildi. Selamet Derneğinin yaptığı açıklamada, “Bu elektrikli bisikletin alınmasında büyük katkı sağlayan Fransa'da yaşayan gurbetçi hemşehrimiz Hıdır Ekinci başta olmak üzere isimsiz kahramanlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin” denildi.(Haber Merkezi)
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