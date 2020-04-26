Kimsenin aç kalmaması ve ihtiyacı olanın askıdan ekmek alabileceğinin belirtildiği açıklamada, uygulamaya katılan firmalara teşekkür edilerek hayırseverlerden bu faydalı ve güzel projeye destek vermeleri istendi. (Haber Merkezi)
Selamet Derneği’nden "Askıda Ekmek" uygulaması
Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada bir Osmanlı geleneği olan veren el ile alan elin birbirini görmediği "Askıda Ekmek " uygulamasının Fatih Unlu Mamüller'de başlatıldığı ifade edildi.
26 Nisan 2020 Pazar 18:22