Selamet Derneği’nden "Askıda Ekmek" uygulaması

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada bir Osmanlı geleneği olan veren el ile alan elin birbirini görmediği "Askıda Ekmek " uygulamasının Fatih Unlu Mamüller'de başlatıldığı ifade edildi.