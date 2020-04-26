Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498
Leblebi ustalarından korona uyarısı
Leblebi ustalarından korona uyarısı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını...
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Selamet Derneği’nden "Askıda Ekmek" uygulaması

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada bir Osmanlı geleneği olan veren el ile alan elin birbirini görmediği "Askıda Ekmek " uygulamasının Fatih Unlu Mamüller'de başlatıldığı ifade edildi.

26 Nisan 2020 Pazar 18:22
Selamet Derneği’nden "Askıda Ekmek" uygulaması

Kimsenin aç kalmaması ve ihtiyacı olanın askıdan ekmek alabileceğinin belirtildiği açıklamada, uygulamaya katılan firmalara teşekkür edilerek hayırseverlerden bu faydalı ve güzel projeye destek vermeleri istendi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
TOKİ kura tarihi belli oldu
TOKİ kura tarihi belli oldu
İşsizlik ödeneği banka hesaplarına yatırılacak
İşsizlik ödeneği banka hesaplarına yatırılacak
Gelecek Partisi İl Başkanlığı tabelası asıldı
Gelecek Partisi İl Başkanlığı tabelası asıldı
“Maskeler eczaneden alınabilir”
“Maskeler eczaneden alınabilir”
Diyanet’in ramazana özel sitesi güncellendi
Diyanet’in ramazana özel sitesi güncellendi
“Salgın hastalıkların önlenmesinde veteriner hekimlerin katkısı büyüktür”
“Salgın hastalıkların önlenmesinde veteriner hekimlerin katkısı büyüktür”
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim