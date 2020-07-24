Selamet Derneği kurban etlerini mazlumlara ulaştıracak

Kurbanların büyükbaş ve 7 hisseli olarak kesildiğinin belirtildiği açıklamada, Afrika kurban hisse bedelinin 600 TL., Türkiye Kurban hisse bedelinin ise 1.500 TL. olduğu dile getirilerek kurban kesimlerinin Afrika kıtasında Burundi, Etiyopya, Madagaskar, Ruanda, Somali, Tanzanya, Uganda ve Zimbabwe'de gerçekleştirileceği, Afrika Kurban bağışlarında kurbanın kesileceği bölgelerin ihtiyaca göre belirleneceğini anlatıldı. Yapılan açıklamada kurban bağışlarının: https://bagis.selamet.org.tr adresimizdeki online bağış sisteminden, Kuveyt Türk, Al Baraka Türk, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden hesap numaralarımıza havale / eft yaparak yapılabileceği dile getirildi.

Açıklamada ayrıntılı bilgi için 0533 691 61 93 numaralı telefonla irtibata geçilebileceği ifade edildi. (Haber Merkezi)