Selahattin Toprakçı’nın babası Turan Toprakçı Yaylacık’ta toprağa verildi

Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın babası Turan (Turabi) Toprakçı (91) Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nde düzenlenen ve Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy tarafından yönetilen cenaze töreninden sonra, Yaylacık köyünde toprağa verildi.

Elmas Toprakçı’nın eşi, Güldane Şahin, Nazik Toprakçı, Selahattin, Abidin ve Erol Toprakçı’nın babaları olan Turan Toprakçı, Almanya’nın Köln kentinde tedavi görmekte olduğu hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Vakıf’taki cenaze ve Yaylacık’taki defin törenlerine, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Toprakçı Ailesi’nin yakınları ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Volkan SINAYUÇ)