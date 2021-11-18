Selahattin Toprakçı babasını kaybetti 

Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın babası Turabi Toprakçı (91) Almanya’nın Köln kentinde tedavi görmekte olduğu hastanede, dün saat 14.10’da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Elmas Toprakçı’nın eşi, Güldane Şahin, Nazik Toprakçı, Selahattin, Abidin ve Erol Toprakçı’nın babaları olan Turabi Toprakçı’nın cenazesi, yarın Köln’de düzenlenecek törenden sonra uçakla yurda getirilecek. Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılacak cenaze merasiminin ardından Yaylacık köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.