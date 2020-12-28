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Selahattin Şenliler’i kaybettik
Çorum Cumhuriyet Savcısı Muhammet Kutluhan Şenliler’in babası, BBP eski Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRMOB Genel Başkan adayı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler (65), Kovid-19 tedavisi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 28.12.2020, 15:58
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Gülşen Şenliler’in eşi, Savcı Muhammet Kutluhan Şenliler ve Avukat Miraç Gökhan Şenliler’in babaları Selahattin Şenliler, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yaklaşık 20 gün önce Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, sağlığının günden güne iyileştiği gözlenmişti. Ancak, aniden durumu kötüleşti, hızla entübe durumuna girdi ve hayata veda etti.
Selahattin Şenliler’in cenazesi Cumartesi günü Yozgat Merkez Çatak Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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