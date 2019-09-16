Selahattin Şenliler TÜRMOB seçimlerinde destek istedi

Ziyarette Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Şenliler, bazı açıklamalarda bulundu.

Ziyarette konuşan Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, 12-13 Ekim tarihlerinde TÜRMOB’un seçimli genel kurulu olduğunu belirterek, daha önce de yönetimde yer alan Şenliler’in Yönetim kurulu Başkanlığına aday olduğunu kaydetti.

Meslek mensupları arasında birlik beraberliğin şart olduğunu ifade eden Doğan, çıkartılan yasa ile işletme defterlerinin muhasebecilerin elinden alınmasının gündeme geldiğini belirterek “Birlik olunmadığı takdirde bizi lağvedecekler. Gidişat iç açıcı değil. Artık kendimize yeri iş alanları açacağız” dedi.

TÜRMOB Başkan Adayı Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler ise Yozgatlı olduğunu ve bu toprakların bir evladı olarak Çorum’dan destek istediğini kaydetti.

Mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını yakından bildiğini dile getiren Şenliler, kendisinin ve ekibinin yeterli tecrübeye sahip olduğunu anlattı. Meslek mensuplarının sosyal haklarını korumak, özlük haklarını iyileştirmek ve iş aş alanlarını artırmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Şenliler, TÜRMOB ve mesleğin karar mekanizmalarında 30 yıldır aynı kişilerin bulunduğunu belirterek Meslekte Birlik Grubu oluşturulduğunu ve bu grubu oluşturanların kendisini de Başkan adayı olarak belirlediğini ifade etti.

Mesleği icra edenlerin sicil amirinin Maliye Bakanlığı olduğunu ve kamu otoritesi ile barışık olunması gerektiğini dile getiren Şenliler, “Demokrasi, hukuk, insan hakları, temel hak ve hürriyetler, mesleğin özgünlüğü ve bağımsızlığı gibi konularda, toplumsal muhalefet dediğimiz demokrasinin temel ilkelerine katkı sağlama amacıyla TÜRMOB olarak bizim söyleyeceklerimiz elbette ki olacak. Sivil toplum örgütü olarak bunlardan geri durmayacağız. Eğitimli toplumun önemli bir kısmını temsil ediyoruz. Elbette ki toplumsal, siyasi, ülke yönetimine ilişkin düşüncelerimizi dile getireceğiz, toplumsal muhalefet görevini yapacağız ama bunu yaparken birinci önceliğimiz meslektaşlarımızın hak ve hukukunu, özlük haklarını korumak, iş ve ekmek alanını muhafaza etmek olmalıdır” dedi.

Kendisinin de sınavla yeminli olduğunu anlatan Şenliler, sınavla yeminli mali müşavir olanlarla, bürokrasiden gelenlerin bakış açılarının farklı olduğunu belirterek “Bu mesleğimizin handikaplarından birisi. Merkez denetim elemanlığından yeminli olanlar ile serbest muhasebeci mali müşavirlerin disiplin dosyalarına yaklaşımı farklı. Ben olayım, olmamayım hiç önemli değil. TÜRMOB organları, tabandaki 100 bin kişinin, 5’e 4 dediğimiz anti demokratik yapıdaki 4 ile temsil edilen ana kitlenin sorunlarını iyi bilenlerden olmalı” diyerek nispi temsil sistemine tepki gösterdi.

Mesleğin ana gelir unsurunun işletme defteri olduğunu belirten Selahattin Şenliler, çoğu meslek mensubunun da bu defterlerden hayatını kazandığını ifade ederek bu defterlerin odalar tarafından tutulması halinde meslek mensuplarının da zor durumda kalacağını anlattı. Şenliler, Kamu otoritesi ile konuşarak çözülemeyecek konu olmadığına inanıyorum. Mesleğimizin önünün açılması lazım” dedi. (Erkan BAYATLI)