Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Selahattin Ezer’in amcası vefat etti
Çorum’un tanınmış simalarından Real Otel sahibi Selahattin Ezer amcasını kaybetti.
Güncel 30.05.2022, 18:13
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Çorum’da yaşayan emekli İmam-Hatip Osman Ezer hayatını kaybetti.
Real Otel Sahibi Selahattin Ezer'in de amcası olan Osman Ezer’in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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