Selahattin Ezer’in amcası vefat etti

Çorum’da yaşayan emekli İmam-Hatip Osman Ezer hayatını kaybetti.

Real Otel Sahibi Selahattin Ezer'in de amcası olan Osman Ezer’in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

