Selahattin Başkaya hayatını kaybetti
Sanatçı Canan Başkaya’nın amcası Çorum Merkez Çağşak Köyünden gelme Selahattin Başkaya (75), hayatını kaybetti.
Güncel 26.03.2022, 11:03 26.03.2022, 11:39
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Bir süredir tedavi gören Selahattin Başkaya, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata veda etti.
Sanatçı Canan Başkaya’nın amcası, Mehtap ve Serap Başkaya’nın babaları, Göral Çetinkaya’nın kayınpederi Selahattin Başkaya hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınacak ve Çağşak Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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