Bir süredir tedavi gören Selahattin Başkaya, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata veda etti.

Sanatçı Canan Başkaya’nın amcası, Mehtap ve Serap Başkaya’nın babaları, Göral Çetinkaya’nın kayınpederi Selahattin Başkaya hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınacak ve Çağşak Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.