Sel sularında bulduğu paraları zabıtaya teslim etti
Çorum’da işten çıkıp evine giderken sel sularında yüzen paralar bulan 3 çocuk annesi Nuran Çılgın, “Düşüren kişinin cebindeki son parası olabilir” diyerek bulduğu paraları toplayıp soluğu zabıta müdürlüğünde aldı.
Güncel 28.06.2021, 14:00
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Bir firmada görevli olan Nuran Çılgın, dün etkili olan sağanak yağışta evine gitmeye çalışırken Mimar Sinan Mahallesi’nde sel sularında yüzen paralar olduğunu fark etti. Yüzen kağıt paraları toplayan Çılgın, Çorum Belediyesi’ne gelerek Zabıta Müdürlüğü ekiplerine parayı teslim etti.
Paranın sahibinin bir an önce bulunmasını isteyen Çılgın, “Kim düşürdü bilmiyorum. Cebindeki son parası olabilir, acil ihtiyacı olabilir. Ben sabaha kadar uyuyamadım. Zabıtaya teslim ettim inşallah paraların sahibi bulunur” diye konuştu.
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