Sel mağdurunun “ekmek kapım” dediği aletleri belediye karşıladı

Pandemi dolayısıyla iş yapamadıklarını ve zor günler geçirdiğini ifade eden Özgür Cantekin, “Ben hayatımı düğün ve organizasyonlarda müzik yaparak kazanıyorum. Ailemi bununla geçindiriyorum. Pandemi dolayısıyla düğünler kısıtlıydı ve biz çok mağdur olduk. Tam yasaklar kalktı normale döndük derken aşırı yağışlarda depomuzu su bastı ve müzik aletlerim kullanılamaz hale geldi. Belediyemiz hasar tespiti için geldi. Aletlerimin bir kısmının tamiri mümkünmüş onları tamir edecekler, tamiri mümkün olmayanları da belediyemiz temin edecek. İlgi alaka ve vatandaş yanlısı tavrından dolayı başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere başkan yardımcılarımız ve tüm personellerine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Her daim vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aşgın, “Belediyemiz güçlü, sosyal belediyecilik ilkelerini benimsemiş bir belediye. Bundan önce de doğal afetlerden zarar gören hemşehrilerimizin yanında olduk, şimdi de oluyoruz, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Temennimiz bu tür afetlerde can kaybının yaşanmaması” dedi ve Özgür Cantekin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

