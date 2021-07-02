Sel mağduru müzisyene Sıla Müzik’ten destek 

Sıla Müzik Sahibi ve ÇOSAM 19 Derneği Başkanı Satılmış Yalvaç, iki adet hoparlörü Özgür Cantekin’e hediye etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, müzisyen Cantekin’in mağduriyetini öğrenir öğrenmez konuyla ilgilenmiş ve hasarını karşılayacağını açıklamıştı.

Özgür Cantekin, Belediye’den sonra Satılmış Yalvaç’ın desteği karşısında şükran borçlu olduğunu ifade etti. (Haber Merkezi)

