Sel Aliki bağları yolunu kullanılmaz hale getirdi
Çorum merkeze bağlı Tolamehmet Köyü Aliki bağları bölgesinde bulunan dere yatağı, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sonrası büyük zarar gördü.
Güncel 11.07.2022, 17:07
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Kurban Bayramı’nda Aliki bağ evlerinde bulunan sakinler, su seviyesinin daha da çok yükselmesinden korktuklarını, sel sonrası dere yatağının zarar gördüğünü belirttiler.
Bölgede yaşayan Can Çapur isimli vatandaş; “Şiddetli yağmur sonrası dere yatağına sel geldi. Burada yaklaşık olarak 60’ın üzerinde bağ evi var. Yol olmadığı için dere yatağını yol olarak kullanıyorduk. Bugün ise sel gelince dere yatağı zarar gördü ve yol olarak kullanmak çok zor. Bu yüzden yetkili kurumların bölgede çalışma yapmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
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