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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi Eylül döneminde yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 oldu.

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi Eylül döneminde yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 oldu.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:02
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89,1 iken, Eylül ayında yüzde 0,2 oranında artarak 89,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1 artarak 87 ve 85,4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,2 azalarak 95,4 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 97,6

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 2,7 oranında artarak 97,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,1, yüzde 1 ve yüzde 3,4 artarak 89, 105,8 ve 98,1 değerlerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 60,1

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, Eylül ayında yüzde 8,3 oranında artarak 60,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerini aldı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.10.2019 00:38
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