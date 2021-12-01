Şekip Şahadoğru 26. yılında anıldı 

Çorum’un yetiştirdiği büyük halk ozanı, türküleri TRT repertuarında yer alan ve dilden dile dolaşan Şekip Şahadoğru, aramızdan ayrılışının 26. yıldönümü nedeniyle ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Ozan Şekip Şahadoğru, 1 Aralık 1995 tarihinde vefat etmiş ve doğum yeri olan Evciortakışla köyüne defnedilmişti.

ÇORUM HABER, Şahadoğru’yu şükran ve rahmetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyor. (Haber Merkezi)

