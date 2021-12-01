Şekip Şahadoğru 26. yılında anıldı
Güncel 01.12.2021, 19:05
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Çorum’un yetiştirdiği büyük halk ozanı, türküleri TRT repertuarında yer alan ve dilden dile dolaşan Şekip Şahadoğru, aramızdan ayrılışının 26. yıldönümü nedeniyle ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.
Ozan Şekip Şahadoğru, 1 Aralık 1995 tarihinde vefat etmiş ve doğum yeri olan Evciortakışla köyüne defnedilmişti.
ÇORUM HABER, Şahadoğru’yu şükran ve rahmetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyor. (Haber Merkezi)
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