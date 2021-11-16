Şekere yüzde 25 zam
Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 25 zam yaparak kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL'ye yükseltti. Son açıklanan fiyat ile birlikte şekerin fiyatı KDV dahil 5,3055 olarak belirlendi.
Güncel 16.11.2021, 19:37
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Şeker fiyatları ve arzına yönelik tartışmalar yaşanırken Türkşeker, şekerin fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi. Böylece, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.
(Haber Merkezi)
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