Şeker’den 349 milyonluk ödeme

Safi Holding tarafından yapılan açıklamada, “Çorum Şeker Fabrikası olarak 6 il, 136 köyde pancar üretimi yapan 2.591 çiftçimize ve ayrıca nakliyecilere 2021-2022 sezonu için 349 milyon TL’nin tamamı ödendi. Çiftçilerimize emekleri ve kattıkları değer için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

PRİM DESTEĞİNİ ÖDEYEN İLK FİRMA

Safi Holding tarafından yapılan bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan prim desteği ödemesiydi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2021 yılı pancar üretim sezonunda üreticilerimize destek amacıyla ödenen pancar bedellerine ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 15 TL/TON prim desteği ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Prim desteğini ilk ödeyen firma olan Çorum Seker olarak çiftçilerimizi her zaman desteklemeye devam ediyoruz” denildi.

(Haber Merkezi)

