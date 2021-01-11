Şeker’de son 20 yılın üretim rekoru

Özelleştirildikten sonra Safi Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çorum Şeker Fabrikası’nda üretim sezonunun son 20 yılın üretim rekoru ile tamamlandığı dile getirildi.

Çorum Şeker’de 15 Eylül’de başlayan pancar alım kampanyasının tamamlandığı duyurulurken, bu kampanya döneminde fabrika tarafından çiftçilerden 955 bin ton fireli pancar şekeri teslim alındığı bildirildi.

Şeker Fabrikası yaptığı açıklamada A şeker kotasını tamamlayıp fazladan 20.000 ton C şekeri üreterek fabrika tarihindeki son 20 yılın üretim rekorunun kırıldığını duyururken başarıda büyük payı olan çiftçilere teşekkür edildi.

Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş “Bu başarı çalışanlarımız, nakliyecilerimiz ve çiftçilerimiz ile beraber ulaştığımız bir başarıdır, üretici ile çiftçi el ele daha da büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Kemal Ateş, Çorum Şeker Fabrikası’nda 116 gün aralıksız devam eden üretim sezonunun 9 Ocak 2021 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)