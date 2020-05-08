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Şekerbank’tan “Esnafım Paketi”

Şekerbank, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a bağlı oda üyelerine yönelik uygun şartlarda “Esnafım Paketi” kredi kampanyası başlattı.

08 Mayıs 2020 Cuma 21:10
Şekerbank’tan “Esnafım Paketi”

Şekerbank Çorum Şube Müdürü Yücel Arık, ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek, bankalarının esnaf ve sanatkarlara yönelik başlattığı “Esnafım Paketi” hakkında bilgi verdi.

Müdür Arık, ilk 3 ay ödemesiz, yüzde 0,79 avantajlı faiz oranı, yılda bir kez taksit erteleme ve 50 bin TL’ye varan nakit desteğinin tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını temenni ederek, kredi kullanmak isteyenleri bankalarına beklediklerini söyledi.

Ayrıca paket içerisinde ücretsiz üreten kart desteği de sunduklarını ifade eden Yücel Arık, “Esnaf ve işyerlerimiz için yılda bir kez taksit erteleme imkanıyla 50 bin TL’ye varan nakit desteği sağlayan ‘Esnafım Paketi’ Şekerbank’tan tüm esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara uygun şartlarda kredi desteği veren Şekerbank yetkililerine teşekkür etti.

Ziyarette Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

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