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Şeker pancarı üretimi yüzde 11.4 artacak

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şeker fabrikaları bütün hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, pancar üretimi de giderek artıyor.

Şeker pancarı üretimi yüzde 11.4 artacak

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şeker fabrikaları bütün hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, pancar üretimi de giderek artıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:44
Şeker pancarı üretimi yüzde 11.4 artacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında şeker pancarı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında artarak; 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

NBŞ KOTASI İNDİRİLDİ

2019/2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotaları yüzde 2,5’e indirildi. Böylece, yapılan düzenleme ile önceki yıllara göre 2019 yılında ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı.

TÜKETİLEN ŞEKER YERLİ VE MİLLİ

Halkın tükettiği şekerin tamamı yerli ve milli kaynaklar ile bu topraklarda üretiliyor. Halihazırda şeker üretiminin yüzde 95’i pancardan elde ediliyor. 2019/2020 pazarlama yılında ise şekerin yüzde 97,5’i pancardan elde edilecek. Şeker pancarı üretimi, şeker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak arz ve talep dengesi gözetilerek planlanıyor. Üretim şartları ile alım usul ve esaslarını düzenleyen sözleşmeler, pancar çiftçileri ile şeker fabrikaları arasında imzalanarak, tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor.

İTHALAT AZALDI

Halkın tükettiği şekerin tamamı yurt içinde üretilmekle birlikte, ihracat amaçlı olarak Dahili İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarı önemli düzeyde azaldı. 2019 yılının ilk dört ayında (Ocak-Nisan) DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında azalarak, 47 bin tona geriledi. Buna karşılık şekerli mamul ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen “C şekeri” ise 2019 yılı ilk dört ayında 52 bin tona yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 oranında arttı.

(İHA)

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