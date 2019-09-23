“Şeker Fabrikasının ihtiyacının çoğu Çorum’dan karşılanacak”

16 polarlı şeker pancarının 265 lira iken şimdi ton başına 300 lira olarak planlandığını kaydeden Kaya, bu artışın geçen yılki enflasyon oranının da üzerinde olduğunu söyledi. Kaya, “Bu hükümetimizin her tarım ürününde olduğu gibi bu sektörde de çiftçiye sahip çıktığını ve geleceğinin olduğunun göstergesidir. Şeker kotalarının yeniden belirlenmesi ile NBŞ’yi de %2.5’e düşürmek suretiyle şeker pancarı üretiminde 1.5 milyon ton daha üretimin artırılmasını planlamaktayız” dedi. Çorum’da ve özelinde gayretlerin ve hükümet desteği ile şeker pancarı üretim sahasının açılması için sulama göletleri yapıldığına dikkat çeken Oğuzhan Kaya, göletlerin tamamlanmasının ardından şeker fabrikasının ihtiyacının tamamına yakınının Çorum’dan karşılanacağını ve şekerin hak ettiği yeri bulacağını söyledi. Fabrikayı özelleştirme ile satın alan şirketin yerli ve milli bir şirket olduğunu dile getiren Oğuzhan Kaya, “Firma Çorum’a da büyük önem veriyor. Biz onlara destek vereceğiz onlar da çiftçimize sahip çıkacak. Bu fabrikayı kendi fabrikamız olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. (Erkan BAYATLI)