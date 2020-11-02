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Şeker Fabrikası’na ziyaret

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Çorum Pancar Üreticileri Kooperatifi Birliği Başkanı Ahmet Pehlivan’la birlikte Safi Holdinge ait Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş'i ziyaret etti.

Güncel 02.11.2020, 19:25
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Şeker Fabrikası’na ziyaret

Sarı ve beraberindekiler, fabrika çalışmalarını yerinde inceleyerek çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini Genel Müdür Kemal Ateş’e ilettiler. Ziyaret sırasında üreticilerle de sohbet eden heyet, Genel Müdür Kemal Ateş’e ilgilerinden dolayı Çorum çiftçisi adına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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