Şeker Fabrikası’na ziyaret

Sarı ve beraberindekiler, fabrika çalışmalarını yerinde inceleyerek çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini Genel Müdür Kemal Ateş’e ilettiler. Ziyaret sırasında üreticilerle de sohbet eden heyet, Genel Müdür Kemal Ateş’e ilgilerinden dolayı Çorum çiftçisi adına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)