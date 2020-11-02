Flaş Haberİzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi
Şeker Fabrikası’na ziyaret
Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Çorum Pancar Üreticileri Kooperatifi Birliği Başkanı Ahmet Pehlivan’la birlikte Safi Holdinge ait Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş'i ziyaret etti.
Güncel 02.11.2020, 19:25
116
Sarı ve beraberindekiler, fabrika çalışmalarını yerinde inceleyerek çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini Genel Müdür Kemal Ateş’e ilettiler. Ziyaret sırasında üreticilerle de sohbet eden heyet, Genel Müdür Kemal Ateş’e ilgilerinden dolayı Çorum çiftçisi adına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
açık
Namaz Vakti 02 Kasım 2020
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:04
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:16
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:03