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Şehrin tüm konteynerleri yıkanıyor

Çorum Belediyesi “Temiz Şehir Çorum” imajına yakışır çalışmaları kapsamında şehirdeki tüm konteynerleri düzenli aralıklarla yıkıyor.

Şehrin tüm konteynerleri yıkanıyor

Çorum Belediyesi “Temiz Şehir Çorum” imajına yakışır çalışmaları kapsamında şehirdeki tüm konteynerleri düzenli aralıklarla yıkıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:00
Şehrin tüm konteynerleri yıkanıyor

Temiz Şehir Çorum imajını bir adım ileriye taşımada kararlı olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, “Şehrimiz temizliğiyle ünlenmiş, yaşam konforunun üst seviyelerde olduğu şehirlerden bir tanesi. Bu imaja uygun hizmet üretme noktasında Belediye olarak titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haşere ve uçkun vektör canlılarla etkin bir mücadele içerisindeyiz. Mücadele çalışmalarımızın bir parçası olan çöp konteynerlerinin yıkanması noktasında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son sistem modern konteyner yıkama aracıyla günde ortalama 80 çöp konteynerini yıkıyoruz. 2019 yılı içerisinde yıkanan çöp konteyneri sayısı 16 bin 833 oldu” dedi.

Vektör canlılar ve uçkunlara karşı verdikleri mücadelenin bir ayağının da çöp konteynerlerini yıkamak olduğunu belirten Yağbat, bu sayede çöpten kaynaklı kötü koku oluşumu riskini de en aza indirdiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Yağbat, uçkun ve vektör canlılara karşı verdikleri mücadelede vatandaşlara da büyük pay düştüğünü söyleyerek; vatandaşlardan evsel atıklarını çöp torbalarına koyarak ağızları bağlı bir şekilde çöp konteynerlerine atmaları hususunda dikkatli davranmalarını istedi.(Haber Merkezi)

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