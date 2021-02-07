Şehrin tek kadın trafik polisi

24 yaşında ve aslen Erzurumlu olan 2 yıllık polis memuru Polat, Çorum’da başladığı mesleğini Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde sürdürdüğünü belirtti. İşini çok sevdiğini söyleyen Polat, “Polislik çocukluk hayalimdi. Üniversite bittikten sonra polislik sınavlarına girdim. Daha sonra nasip oldu polis oldum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

Trafikte kendisini görenlerin zaman zaman şaşkınlık yaşadığını belirten Polat, “İlk başlarda daha çok şaşırıyorlardı ama bence örnek olması açısından da kendim yorumlayacak olursam güzel bir şey. Bayanlar da bana bakınca bakışlarıyla tasdik ediyorlar. Bayan polis gördükleri için gurur duyduğunu söyleyenler oluyor. İmreniyorlar. ‘Benim oğlum, kızım da polis olmak istiyor’ diyenler oluyor. Bunları duymak gurur verici” ifadesini kullandı.

Mesleğin getirmiş olduğu müdahale etme içgüdüsüyle zorlukların üstesinden geldiğini bildiren Polat, şunları söyledi:

“Her mesleğin olduğu gibi polisliğin de zorluğu var ama zamanla alıştıkça, tecrübe arttıkça bu zorluklar aşılıyor.”

Polat, “Sürücülerimiz, kendi can güvenliği ve karşıdaki vatandaşın can güvenliği açısından kurallara uymalı. Bizim çalışmalarımız bu yönde” dedi.

(Haber Merkezi)