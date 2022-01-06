“Şehrin gelişmesine düşünce ve yazılarıyla katkı sağlıyor”

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, dün Umut Radyo Stüdyosu’na girdiğinde, Meltem-Uğur Çınar çiftinin “yaş günü pastası” sürprizi ile karşılaştı.

Meltem Danışman Çınar’la birlikte canlı “Çorum Güncesi” programını sürdürdükleri sırada ise, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sürprizi stüdyoya geldi.

Başkan Aşgın da, pasta göndererek Yolyapar’ın doğum gününü kutluyor, yazılı mesajında da şöyle diyordu:

“Kamuoyunu ilgilendiren haberleri tarafsız, etik değerler doğrultusunda ve dürüst bir şekilde yazılı veya sözlü olarak insanlara aktaran, şehrimizin gelişmesine düşünce ve yazılarıyla katkı sağlayan değerli gazeteci Mehmet Yolyapar; doğum gününüzü içtenlikle kutluyor, size ve sevdiklerinize mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum.”



(Haber Merkezi)

