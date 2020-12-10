Son Dakika

Şehriban Karabacak vefat etti

Çorum Merkez Ferhatlı Köyünden Arap Karabacak’ın annesi Şehriban Karabacak (80) vefat etti.

Güncel 10.12.2020, 02:37
9
Şehriban Karabacak vefat etti

Merhumenin cenazesi 10 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Ferhatlı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 10 Aralık 2020
İmsak 06:14
Güneş 07:45
Öğle 12:38
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@