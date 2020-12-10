Şehriban Karabacak vefat etti
Çorum Merkez Ferhatlı Köyünden Arap Karabacak’ın annesi Şehriban Karabacak (80) vefat etti.
Güncel 10.12.2020, 02:37
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Merhumenin cenazesi 10 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Ferhatlı Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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