Şehriban Bektaş hayatını kaybetti
Güncel 15.03.2022, 19:42 15.03.2022, 23:48
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CHP üyesi Nesimi Bolat’ın kayınvalidesi, emekli astsubay Rıza Bektaş’ın annesi Şehriban Bektaş vefat etti.
Merhumenin cenazesi yarın saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak merkeze bağlı Karagöz Köyü’nde toprağa verileceği duyuruldu.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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