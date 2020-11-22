Şehri Avcu vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden olan Şehri Avcu önceki gün rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Hitit Makine sahibi Ali Avcu’nun da annesi olan Şehri Avcu’nun cenazesi önceki gün saat 12.30’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)