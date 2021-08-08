Şehitlik’te yoğun çalışma

Yaklaşık 1 yıl önce şehitliğin tüm eksikliklerinin giderilmesi ve bakımının yapılması konusunda Çorum Valiliği ile protokol imzalayan Çorum Belediyesi protokol kapsamında şehitliğin tüm bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak istinat duvarları ve yaklaşık iki buçuk dönüm otopark alanı ile ilgili çalışmaları tamamlayan Belediye şehitliği resmi törenlerde kullanım için uygun bir alana dönüştürmek amacıyla bekleme salonu, anı odası, minareli bir mescidin inşaatına da geçtiğimiz aylarda başlamıştı.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte önceki gün Çorum Şehitliğine giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın buradaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, incelemelerinin ardından şehit kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

Başkan Aşgın ayrıca yaklaşık 2 milyon TL’ye malolacak projenin 1 milyon TL’lik kısmının İçişleri Bakanlığı’ndan, kalan kısmının ise Belediye tarafından karşılandığını söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

