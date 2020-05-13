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Şehitlik’e konsol istinat ve çevre duvarı yapılıyor

Çorum Belediyesi şehitliğe konson istinat ve çevre duvarı yapım işini ihale etti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:10
Şehitlik’e konsol istinat ve çevre duvarı yapılıyor

Şehitlik Konsol İstinat ve Çevre Duvarı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 199 bin 774 TL olan ihaleye Suat Ardıç İnşaat Mühendislik 178 bin TL; İsa Ünlü 189 bin 250 TL, Mustafa Tuna 189 bin 800 TL, Erkam Özünel 198 bin 400 TL, Fatih Keleş & Cengiz Gül ortaklığı 218 bin TL ve Hüseyin Sarı ise 219 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

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