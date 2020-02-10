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Şehitlik Parkı’na 200 fidan diktiler

Çorum merkeze bağlı Abdalata Köyü’nün Kültür ve Dayanışma Derneği, imece usulü ile Şehitlik Parkı’na 200 adet çam fidanı dikti.

Şehitlik Parkı’na 200 fidan diktiler

Çorum merkeze bağlı Abdalata Köyü’nün Kültür ve Dayanışma Derneği, imece usulü ile Şehitlik Parkı’na 200 adet çam fidanı dikti.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:46
Şehitlik Parkı’na 200 fidan diktiler

Abdalata Köyü Dernek Başkanı Mehmet Dalyan, Köy Muhtarı Ömer Arlı ve heyeti ile birlikte İl Özel İdaresi aracılığıyla temin edilen 200 adet yetişkin çam fidanını toprakla buluşturdu. Gençlerinde yoğun katılımıyla imece usulü yardımlaşarak “Şehit Emre Şahin Parkı’nı” ağaçlarla donattılar.

Mehmet Dalyan, köyde oluşturdukları “Şehit Emre Şahin Parkı” için temin ettikleri fidanları toprakla buluşturduklarını dile getirdi. “Hem şehidimizin adı sonsuza kadar parkımızda yaşayacak hem de parkımız daha bir güzel olacaktır” diye konuşan Dalyan, “Bu fidan dikiminde en güzel şeyde gençlerimizin bizzat kendi elleriyle çamları dikmiş olmalarıdır. Böylece toplumda kaybolan imece usulu ruhunu canlandırmış olduk hem de gençlere kendi diktikleri fidanı koruma ve yetiştirme görevini verdik. Köyümüz de asırlık dut ağaçları var bizler onları nasıl asırlardır koruyor ve büyütüyor isek yeni nesillerde köyümüzde bu fidanları koruyup büyüteceklerdir” ifadelerine yer verdi.

Dalyan, bahar ayında da köyde meyve fidanları dikimi yapılacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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