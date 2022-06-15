Şehitlik için Aşgın’a teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz ve arkadaşları ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ve arkadaşlarını ayrı ayrı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Aşgın’ın her iki derneği ziyaretinde, Çorum Şehitliği’nin tamamen yenilenmiş olması nedeniyle kendisine teşekkür edildi.

(Haber Merkezi)

